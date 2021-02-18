Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ekibiyle yaşadığı görüş ayırılıkları nedeniyle istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, başkent Tiflis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu. İstifa sebebini, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia hakkında, tutuklama konusundaki kararları nedeniyle görüş ayrılıklarının kendisini istifaya yöneltmesi olarak açıklayan Gakharia, kamuoyunu bilgilendirmesinin ardından istifasını sundu.

Melia'nın tutuklanma talebilibi eleştiren eski Başbakan, ülkede zaten halihazırda gerginliklerin söz konusu olduğunu ve bu kararın gerginlikleri artıracağını belirtti.

İstifa haberinin ardından İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Melia'nın tutuklanmasına yönelik kararın geçici olarak ertelendiği duyuruldu.

MELİA'NIN TUTUKLANMA SEBEBİ

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Protestocuları kışkırttığı iddia edilen ve bu nedenle gözaltına alınan Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi talep edilmişti.