Gürcistan Başbakanı'ndan açıklama: Türkiye için daha fazlasını yapmaya hazırız

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, "Gürcistan, Türkiye için daha fazlasını yapmaya hazır" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Gürcistan Başbakanı'ndan açıklama: Türkiye için daha fazlasını yapmaya hazırız

Gürcistan'ın Bakuriani kentinde 2023 kış turizmi ve altyapı projelerini inceleyen Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLASINI YAPMAYA HAZIRIZ"

Garibaşvili, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha taziyelerini ileterek, "Türkiye'de yaşanan korkunç bir trajedidir. Dost kardeş halkımıza, Türk milletine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Türk halkına maksimum desteği vermeliyiz. İlgili kurumlara talimat verdim, pazartesi ve salı günleri Türkiye'ye büyük çaplı gönderilecek önemli insani kargonun sevkiyatı için hazırlıklara başlamışız. Bunun için bir milyon lari ayırdık. Hükümetin yanı sıra özel sektör, parlamento ve diğer kurumlar da seferber ediliyor ve sürece dahil oluyor. Türk halkına azami desteği vermeliyiz. Bir kez daha taziyelerimi sunar, yaralılara güç ve şifalar dilerim. İlk günlerde 100 kurtarıcı gönderdik. Bu çalışmalarda kahraman kurtarıcılarımız görev almaktadır. Gürcü kurtarıcılar şimdiden birçok insanı kurtarmayı başardılar. Daha fazlasını yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

4 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yoğun ve zorlu kurtarma operasyonu sonucunda Gürcü itfaiye ekipleri enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardı, aynı zamanda özel köpek de enkaz altında kalan 1 vatandaşı kurtardı. Gürcistan'ın kurtarma ekibi Adıyaman'da iki bölgede kurtarma operasyonu yürütüyor" denildi.

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