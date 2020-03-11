Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze Kovid-19'a yakalandı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Gürcistan Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Ulusal basın, virüsün, Nozadze'ye aile üyelerinden birinden bulaştığını ileri sürdü.

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada ise ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Gürcistan Futbol Federasyonu da virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde düzenlenecek tüm futbol maçlarının geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.

Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşleri Bakanı Ekaterine Tikaradze, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada ülkesinde ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA