Gürcistan’da AstraZeneca aşısı olan hemşire hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı ile ilgili tartışmalar sürerken, Gürcistan'ın Ahıska kentinde ölüm haberi geldi. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketi tarafından ortaklaşa üretilen aşı bir hemşirenin ölümüne yol açtı. Bir klinikte çalışan 27 yaşındaki hemşire Megi Bakradze'nin, aşı olduktan sonra anafilaksi geçirerek komaya girdiği öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan hemşire, Tiflis'teki Birinci Üniversite Kliniği'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÜRCİSTAN PARLAMENTOSU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin ortaklaşa ürettiği aşı ile ilgili endişeler sürerken, gelen ölüm haberi tedirginliğin artmasına neden oldu. Yaşanan ölüm sonrasında Gürcistan Parlamentosu'ndan da başsağlığı mesajı geldi. Genç sağlık çalışanının kaybından duyduğu üzüntüyü ifade eden Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, “Genç bir hemşire olan Megi Bakradze'nin ölümü beni çok üzdü. Halkın salgınla savaşması için örnek teşkil eden profesyonel, kendini işine adamış genç bir hemşireyi kaybetmemiz çok üzücü" açıklamalarında bulundu.

Talakvadze, konuşmalarının devamında, hayatını kaybeden genç hemşirenin sevenlerine ve sağlık çalışanlarına Gürcistan Parlamentosu adına başsağlığı dilediğini ifade etti.