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  3. Gürcistan’da AstraZeneca aşısı olan hemşire hayatını kaybetti

Gürcistan’da AstraZeneca aşısı olan hemşire hayatını kaybetti

Gürcistan'da koronavirüs aşısı olan hemşire hayatını kaybetti. Hemşirenin hayatını kaybetmesine neden olan aşı, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketi tarafından ortaklaşa üretildi. Hemşirenin hayatını kaybetmesinin ardından Gürcistan Parlamentosu'ndan başlığı mesajı yayınlandı.

Gürcistan’da AstraZeneca aşısı olan hemşire hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı ile ilgili tartışmalar sürerken, Gürcistan'ın Ahıska kentinde ölüm haberi geldi. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketi tarafından ortaklaşa üretilen aşı bir hemşirenin ölümüne yol açtı. Bir klinikte çalışan 27 yaşındaki hemşire Megi Bakradze'nin, aşı olduktan sonra anafilaksi geçirerek komaya girdiği öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan hemşire, Tiflis'teki Birinci Üniversite Kliniği'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gürcistan’da AstraZeneca aşısı olan hemşire hayatını kaybetti

GÜRCİSTAN PARLAMENTOSU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin ortaklaşa ürettiği aşı ile ilgili endişeler sürerken, gelen ölüm haberi tedirginliğin artmasına neden oldu. Yaşanan ölüm sonrasında Gürcistan Parlamentosu'ndan da başsağlığı mesajı geldi. Genç sağlık çalışanının kaybından duyduğu üzüntüyü ifade eden Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze, “Genç bir hemşire olan Megi Bakradze'nin ölümü beni çok üzdü. Halkın salgınla savaşması için örnek teşkil eden profesyonel, kendini işine adamış genç bir hemşireyi kaybetmemiz çok üzücü" açıklamalarında bulundu.

 Talakvadze, konuşmalarının devamında, hayatını kaybeden genç hemşirenin sevenlerine ve sağlık çalışanlarına Gürcistan Parlamentosu adına başsağlığı dilediğini ifade etti.

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