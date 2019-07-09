Gürcistan’da Borçalı Türklerinden, böbrek hastası genç için yardım çağrısı

Gürcistan'da Borçalı Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Marneuli kentinin Kızılhacılı köyünde yaşayan vatandaşlar, 25 yaşındaki Samir Durmuşov'un böbrek nakli nedeniyle ihtiyaç duyulan 70 bin dolar için yardım çağrısında bulundu.

Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinde Borçalı Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Marneuli kentinin Kızılhacılı köyünde ikamet eden 25 yaşındaki Samir Durmuşov'un yaşaması için 70 bin dolarlık böbrek nakline ihtiyacı var. Ameliyatın bedelini karşılayamadıklarını söyleyen Durmuşov'un yakınları, tüm Müslüman dünyasından yardım beklediklerini dile getirdiler.

Gün içerisinde köyün camisinde toplanan Borçalı Türkleri, Durmuşov'un tekrar sağlığına kavuşması için neler yapılabileceğini değerlendirdi. Ameliyat masrafının altından kendi başlarına çıkamayacaklarını anlayan köylüler, Durmuşov için yardım çağrısında bulundu. Burada konuşma yapan Marneuli Belediye Başkanı Zaur Darğallı, "Durmuşov için hepimiz birlik olmalıyız ve eminim tüm yardımsever insanlar elinden gelen desteği esirgemeyecektir" ifadesini kullandı

Edinilen bilgiye göre, Durmuşov 3 yıldır diyalizde. Durmuşov'un ameliyatının ise Belarus'ta yapılması gerekiyor.

Durmuşov'un hayata tekrardan tutunabilmesi için sosyal medyada da birçok yardım kampanyasının başlatıldığı, böbrek nakli için 70 bin doların çok az bir kısmının toplandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA