Gürcistan’da Hocalı katliamının 28. yıldönümünde eylem düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Hocalı katliamının 28. yıldönümünde Borçalı Türkleri tarafından eylem ve yürüyüş düzenlendi.

Tiflis'te Hocalı katliamının 28. yıldönümünde Gürcistan'daki Milliyetçi Gençler Teşkilatı, Tiflis'teki Mirza Fatali Akhundov'un adını taşıyan Azerbaycan Kültür Merkezi ve Azerkitap Kitap Merkezi tarafından yürüyüş düzenlendi. Eylemde "Hocalı'ya adalet" yazılı hırkalar giyen Borçalı Türkleri gençler, Tiflis sakinlerine tarafından Hocalı katliamı, Dağlık Karabağ sorununun tarihi ve işgal altında olan bölgeler hakkında Gürcüce yazılı broşürler dağıttı. Öte yandan gençler başkent Tiflis'in merkezinde düzenledikleri eylemde, Gürcistan topraklarının işgaline, İngilizce ve Gürcü dillerinde "İşgale hayır" şeklinde sloganlar attı.

Eylemin ve yürüyüşün organizatörlerinden Kenan Babayev yaptığı açıklamada, Ermenilerin 1992'de Hocalı'da katliam düzenlediklerini hatırlatarak, "Bugün burada maksadımız Tiflis'te yaşayanlara, Gürcü camiasına söz konusu katliama ilişkin bilgi vermek" dedi.

Ermenistan birlikleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı toplam 613 kişiyi katletmişti. Katliamdan 76'sı çocuk, 487 kişi ağır yaralı kurtulmuştu. Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir almış, bunların 150'sinden haber alınamamıştı.

Kaynak: İHA