Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 336'ya yükseldi. Virüs şüphesiyle 5 bin kişinin karantina altında olduğu aktarıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor. Gürcistan hükümeti tarafından korona virüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü teşhisi konulan kişi sayısının 336'ya ulaştığı aktarıldı. Hükümet, 5 bin kişinin de karantina altında olduğunu duyururken, 494 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 74 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti. Hükümet yaptığı yazılı açıklamada ülke genelinde 3 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 21 Nisan'a kadar ilan edilmiş olağanüstü hal ve karantina 10 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı.

Kaynak: İHA