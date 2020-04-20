Gürcistan’da korona virüs vaka sayısı 400’ü geçti

Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 402'ye yükselirken, olağanüstü hal ve karantina tedbirleri 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor. Gürcistan hükümeti, tarafından korona virüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada korona virüs teşhisi konulan kişi sayısının 402'ye ulaştığı açıklandı. Hükümet, 4 bin 782 kişinin ise karantina altında olduğunu duyururken, 503 kişinin hastanelerde gözetim altında tutulduğunu, 95 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Hükümet, yaptığı yazılı açıklamada ülke genelinde 4 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan'da ilk korona virüs vakasının 26 Şubat tarihinde görülmesinin ardından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal ve karantina ilan edildi. Gürcistan'da korona vakalarında yaşanan artış nedeni ile olağanüstü hal ve karantina tedbirleri 10 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Kaynak: İHA