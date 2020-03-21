Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi

Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak

Afrika'dan gelen çekirgeler 25 milyonu tehdit ediyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Okul tatili uzayacak mı?

Bahçeli: Bir süre evde kalalım, Bakanlığın tavsiyelerine riayet edelim

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: "Piknik ve mangal yapmak yasaklandı"