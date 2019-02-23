Gürcistan’da Orta Çağ’a ait mezar bulundu

Gürcistan'ın Marneuli kentinde Orta Çağ'a ait 4 mezar bulundu.

Gürcistan'ın Kvemo-Kartli bölgesinin Marneuli kentinin Ağmemetli köyünde Gürcistan'ın Kültürel Mirasını Koruma Ulusal Ajansı tarafından yürütülen kazılar sonucu Orta Çağ'a ait 4 mezarın bulunduğu açıklandı.

Gürcistan'ın Kültürel Mirasını Koruma Ulusal Ajansı 16 günün ardından olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada taş kutulu bir mezarlıkta 4 kişinin kemiklerinin tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, "Araştırma sonucunda 92 santimetre derinlikte, 210 santimetre uzunluğunda ve 78 santimetre genişliğinde bulunan toplu mezarların Orta Çağ'a ait olduğu tespit edilmiştir. 1 erkek, 2 kadın ve 1 genç olmak üzere 4 kişiye ait kemikler bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Köyde yaşanan bir kişinin arazisinde yaptığı düzenlemeler sonucu ortaya çıkan mezarın yapılan araştırmalar sonucu Orta Çağ'a ait olduğu belirlendi. Ağmemetli köyü sakini İntizam Nebiyev, 7 Şubat tarihinde tarım işlerinde kullanmak amacıyla su deposu yapılması kazdırdığı arazisinde büyük bir mezara rastladığını söyledi. Hemen yetkililere haber verdiğini belirten Nebiyev, "Bilmiyorum kaç yıllık mezar. Bilgi verdik, polis geldi araziyi daireye aldı ve kurdele çekti. Şimdi gelip burayı dahada kazacaklar çalışmalarım yarıda kalacak" dedi.

Kaynak: İHA