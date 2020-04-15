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Gürcistan’dan Covid-16 nedeniyle Türkiye’ye destek

Gürcistan, korona virüs ile mücadelede Türkiye'ye destek olmak amacıyla Tiflis Kulesini Türk bayrağının renkleriyle aydınlattı.

Gürcistan’dan Covid-16 nedeniyle Türkiye’ye destek

Gürcistan, korona virüs ile mücadelede Türkiye'ye destek olmak amacıyla Tiflis Kulesini Türk bayrağının renkleriyle aydınlattı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alan Tiflis Kulesi, korona virüs ile mücadelede Türkiye destek olmak amacıyla Türk bayrağının renklerine büründü. Tiflis Belediyesi Basın Servisinden yapılan açıklamada, "Biz bu mücadelede sizin yanınızdayız. Salgını birlikte yeneceğimize inanıyoruz. Gürcistan bu mesajı Türk halkına gönderiyor" ifadeleri yer verildi.

Kaynak: İHA




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