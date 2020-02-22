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Gürcistan’dan İran’a gitmeme uyarısı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran'daki korona virüsünün yayılması nedeniyle ülkeyi ziyaret etmeme çağrısında bulundu.

Gürcistan’dan İran’a gitmeme uyarısı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran'daki korona virüsünün yayılması nedeniyle ülkeyi ziyaret etmeme çağrısında bulundu.

Gürcistan, İran'da hızla artan ölümcül korona virüsü nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu. Gürcistan Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan vatandaşlarının İran'ı ziyaret etmemeleri tavsiye ediliyor" denildi.

Açıklamada aynı zamanda, "İran'da bulunan Gürcistan vatandaşları, gerekirse Tahran'daki Büyükelçilik ile temasa geçebilirler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA




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