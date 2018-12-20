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  3. Gürcistanlı hırsızlık zanlıları polisin takibinden kaçamadı

Gürcistanlı hırsızlık zanlıları polisin takibinden kaçamadı

Ankara'da 9 adreste hırsızlık gerçekleştiren Gürcistan uyruklu zanlılar, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gürcistanlı hırsızlık zanlıları polisin takibinden kaçamadı

Ankara'da 9 adreste hırsızlık gerçekleştiren Gürcistan uyruklu zanlılar, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara'nın lüks semtlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 evde yaşanan hırsızlıkla ilgili Gürcistanlı P.S. ile O.T.'nin kimliklerine ulaştı. Şahısların saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Emniyette yapılan sorgulamanın ardından, hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin girdikleri evlerden çaldıkları belirlenen laptop, tablet, televizyon, ziynet eşyası ve paralar sahiplerine teslim edildi. Şahısların Gürcistan'da da birçok hırsızlık olayına karıştıkları için arandığı tespit edildi.

Gürcistanlı hırsızlık zanlıları polisin takibinden kaçamadı

Gürcistanlı hırsızlık zanlıları polisin takibinden kaçamadı

Kaynak: İHA

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