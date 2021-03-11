Gürcistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

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Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan ülkedir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz belirler. Gürcistan'nın Başkenti? “Tiflis” şehri Gürcistan'nın başkentidir. Gürcistan'nın Para Birimi Nedir? “Lari”Gürcistan'nın para birimidir. Gürcistan'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Gürcistan'nın telefon alan kodu : + 995 Gürcistan'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Gürcistan Gürcistan'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Tiflis Gürcistan'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Georgia Gürcistan'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Tbilisi Gürcistan'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu Tbilisi Gürcistan'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Sak'art'velo Gürcistan'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Gürcüce Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedirgürcistan