Huzurevindeki taciz iddiasına soruşturma başlatıldı!84 yaşındaki kadının karnından ameliyatla 20 santimetrelik tümör alındıAhen isminin anlamı nedir, Ahen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika| Lavrov duyurdu! Türkiye, Rusya ve Katar, Suriye için anlaştıAdın isminin anlamı nedir, Adın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Faki isminin anlamı nedir, Faki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika...Sincar'da Irak ordusu ile PKK arasında çatışmaHaluk Levent ve kızının keyifsiz görüntüleri, "Aramız biraz limoni"Japonların bu besin sayesinde uzun yaşadığı ortaya çıktı! İşte o besinin faydalarıAdim isminin anlamı nedir, Adim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gürcistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Gürcistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Gürcistan'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Gürcistan'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Gürcistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Gürcistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan ülkedir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz belirler.

Gürcistan'nın Başkenti?

“Tiflis” şehri Gürcistan'nın başkentidir.

Gürcistan'nın Para Birimi Nedir?

“Lari”Gürcistan'nın para birimidir.

Gürcistan'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Gürcistan'nın telefon alan kodu : + 995

Gürcistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Gürcistan'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Gürcistan

Gürcistan'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Tiflis

Gürcistan'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Georgia

Gürcistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Gürcistan'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tbilisi

Gürcistan'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Tbilisi

Gürcistan'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Sak'art'velo

Gürcistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Gürcistan'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Gürcüce

Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Gürcistan'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gürcistan'nın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT