Gürcü spikerden takdir toplayan hareket! Canlı yayına Türk bayrağı rozetiyle çıktı: “Tüm kalbimizle sizlerin yanındayız"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gürcistan’da bir televizyon kanalındaki ana haber spikeri canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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Gürcü spikerden takdir toplayan hareket! Canlı yayına Türk bayrağı rozetiyle çıktı: “Tüm kalbimizle sizlerin yanındayız"

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan destek gelmeye devam ediyor.

"ACINIZ, ACIMIZDIR"

Gürcistan’da AktualTv isimli kanalda ana haber spikeri olan Natela Alazova canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı. Gürcistanlı spiker, deprem haberini sunmasının ardından, "Başınız sağ olsun kardeş Türkiye. Acınız acımızdır, kederiniz kederimizdir. Tüm kalbimizle sizlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

100 KİŞİLİK EKİP GÖNDERİLDİ

Gürcistan'ın Marneuli şehrinde Türkiye’deki depremzedelere yardım toplamaya başlanırken, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin talimatıyla da deprem bölgelerine 100 kişilik özel arama-kurtarma ekibi gönderildi.

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