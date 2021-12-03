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Güldal Akşit kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit Biyografisi

Eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit'in hayatını kaybetmesiyle kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Güldal Akşit kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte, AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit Biyografisi

Güldal Akşit kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit Biyografisi

Eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit koronavirüsten hayatını kaybetti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde de bulunan Akşit, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etmekteydi. Peki, Güldal Akşit kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?  İşte, AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit Biyografisi...

Gürdal Akşit kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gürdal Akşit Biyografisi

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? AK PARTİ KURUCU ÜYESİ GÜLDAL AKŞİT BİYOGRAFİSİ

Güldal AKŞİT, 1960’ta Malatya’da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesidir. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT; 9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi. 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır. Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT; 08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır. AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarını sürdürdü. Evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Güldal Akşit kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Güldal Akşit Biyografisi

AK PARTİ KURUCU ÜYESİ GÜLDAL AKŞİT NEDEN ÖLDÜ?

Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Güldal Akşit, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

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