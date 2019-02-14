Güreş aileleri bir araya geldi

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı sporcuları ve aileleri, yeni yılın yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi.

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı hocaları, sporcuları ve aileleri, Kızılcahamam Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Toplantıda 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılının yol haritası ele alındı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Baş Antrenörü ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz, güreşin dünü ve bugününe değindi.

Güreşin annesi Naime Gümüş de, güreşte sporcuların eğitim aldıkları kadar ahlak eğitimlerinin de önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı sevebildiğimiz kadar çok sevelim, onları sevebilelim ki dışarıda sevgi aramasınlar. Bir bakıyoruz ki sevgi diye onları bir maddeyle doyurmaya çalışıyoruz, madde bağımlısı çocuklar yetiştiriyoruz. Madde bağımlısı demek sadece sigara, alkol gibi şeyler değil, biz de çocuklarımızı marka bağımlısı yapıyoruz. Her istediklerini onlara vererek madde bağımlısı yapıyoruz. Sadece madde olarak ihtiyaç karşılamayalım mana olarak da çocuklarımızı doyuralım, bir gün sevgi zannettikleri şeylerin peşinden elimizden akıp gitmesinler. Biz yapıcı taraftan onlara veremezsek, yıkıcı taraf hazır bekliyor onları alıp kullanmak için. Bunun için sevgi ve alakamızı çocuklarımızdan eksik etmeyelim" dedi.

Naime Gümüş, güreşçileri yetiştiren Kızılcahamam Belediyesi Güreş Baş Antrenörü ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz ve Antrenör Mehmet Çetin'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Güreşçi babası ve Spor Lisesi Okul Aile Başkanı Osman Akın da yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın bugünlere gelmesinde vesile olan başta hocalarına ve herkese teşekkür ediyorum. Güreş ailesi olarak çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak, onları sokaklardan uzak tutmak ve onları sağlam birer birey olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Programda daha sonra "Güreşin Enleri 2018" kısa film gösterisi ve güreşle ilgili fotoğraf sunumu izlendi. Güreşin annesi Naime Gümüş'e, İHA Kızılcahamam muhabiri Uğur Demirbaş'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a teşekkür plaketi verilen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, güreş yöneticisi Yusuf Bayrakçı, Spor Lisesi Müdürü Emin Yıldız, Kızılcahamam Belediyesi Güreş Baş Antrenörü ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz, Antrenör Mehmet Çetin, güreşin annesi ve grup yöneticisi Naime Gümüş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, güreşçiler ve aileleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: İHA