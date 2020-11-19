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  3. Güreş camiasının acı günü! Reşit Karabacak, Kovid-19'a yenildi

Güreş camiasının acı günü! Reşit Karabacak, Kovid-19'a yenildi

Güreş camiasının önemli isimleri arasında yer alan Reşit Karabacak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güreş camiasının acı günü! Reşit Karabacak, Kovid-19'a yenildi

Koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken salgının son kurbanı güreş camiasının önemli isimlerinden olan Reşit Karabacak oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. 

Karabacak'ın naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Güreş camiasının acı günü! Reşit Karabacak, Kovid-19'a yenildi

REŞİT KARABACAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NEDEN ÖLDÜ?

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.

Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti.

Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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