Güreş Eğitim Merkezi 2019-2020 sezonu açıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Güreş Eğitim ve Kamp Merkezi'nin 2019-2020 sezonu açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin katıldığı açılışta iyi bir sezon geçmesi dileğiyle dualar edildi ve kurban kesildi.

2019 -2020 sezonunun hayırlara vesile olmasını dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Verimli ve başarılarla dolu bir yıl geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Açılışın ardından Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından Güreş Eğitim Merkezinde eğitim görüp Eylül ayı doğumlu olan sporculara doğum günü pastası kesildi.

Kaynak: İHA