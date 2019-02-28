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Güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı

Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarına Bilecik'i temsilen katılacak olan erkek takımını makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız sporculara müsabakalarda başarılar diledi.

Güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı

Bilecik'te güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarına Bilecik'i temsilen katılacak olan erkek takımını makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız sporculara müsabakalarda başarılar diledi. Yıldız, "Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarında ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı

Güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi’ne uğurlandı

Kaynak: İHA

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