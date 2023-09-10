Güreş Milli Takımı’nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takımının kadroları açıklandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek. Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonaya katılacak. Ay-yıldızlılarda şampiyonada mücadele edecek kadro Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklandı.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Grekoromen Erkekler
55 kg Adem Burak Uzun
60 kg Kerem Kamal
63 kg Enes Başar
67 kg Murat Fırat
72 kg Selçuk Can
77 kg Yunus Emre Başar
82 kg Burhan Akbudak
87 kg Ali Cengiz
97 kg Metehan Başar
130 kg Rıza Kayaalp
Grekoromen Kadınlar
50 kg Evin Demirhan Yavuz
53 kg Tuba Demir
55 kg Melda Dernekçi
57 kg Elvira Kamaloğlu
59 kg Mehlika Öztürk
62 kg Selvi İlyasoğlu
65 kg Kadriye Aksoy
68 kg Buse Çavuşoğlu Tosun
72 kg Nesrin Baş
76 kg Mehtap Gültekin
Serbest stil
57 kg Süleyman Atlı
61 kg Emrah Ormanoğlu
65 kg Cavit Acar
70 kg Servet Coşkun
74 kg Soner Demirtaş
79 kg Ramazan İshak Sarı
86 kg Osman Göçen
92 kg Feyzullah Aktürk
97 kg İbrahim Çiftçi
125 kg Taha Akgül
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
KAYNAK: İHA