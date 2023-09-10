Güreş Milli Takımı’nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takımının kadroları açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Güreş Milli Takımı’nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takımının kadroları açıklandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek. Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonaya katılacak. Ay-yıldızlılarda şampiyonada mücadele edecek kadro Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklandı.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Grekoromen Erkekler

55 kg Adem Burak Uzun

60 kg Kerem Kamal

63 kg Enes Başar

67 kg Murat Fırat

72 kg Selçuk Can

77 kg Yunus Emre Başar

82 kg Burhan Akbudak

87 kg Ali Cengiz

97 kg Metehan Başar

130 kg Rıza Kayaalp

Grekoromen Kadınlar

50 kg Evin Demirhan Yavuz

53 kg Tuba Demir

55 kg Melda Dernekçi

57 kg Elvira Kamaloğlu

59 kg Mehlika Öztürk

62 kg Selvi İlyasoğlu

65 kg Kadriye Aksoy

68 kg Buse Çavuşoğlu Tosun

72 kg Nesrin Baş

76 kg Mehtap Gültekin

Serbest stil

57 kg Süleyman Atlı

61 kg Emrah Ormanoğlu

65 kg Cavit Acar

70 kg Servet Coşkun

74 kg Soner Demirtaş

79 kg Ramazan İshak Sarı

86 kg Osman Göçen

92 kg Feyzullah Aktürk

97 kg İbrahim Çiftçi

125 kg Taha Akgül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü
Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü
Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu
Tutuk, “Hedefimiz 3. Lig”
Tutuk, “Hedefimiz 3. Lig”
Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı
Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı
Son Haberler
Kazada hayatını kaybeden anne ve çocukları gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden anne ve çocukları gözyaşları arasında toprağa verildi
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 2’si bebek 6 kişi yaralandı
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 2’si bebek 6 kişi yaralandı
Ağrı’da “Dünya İlkyardım Günü” etkinliği
Ağrı’da “Dünya İlkyardım Günü” etkinliği
Edirne’deki feci kazanın tanıkları konuştu: "Patlama sesiyle kaza oldu"
Edirne’deki feci kazanın tanıkları konuştu: "Patlama sesiyle kaza oldu"
Mavi Kelebekler deplasmanda galip
Mavi Kelebekler deplasmanda galip
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak
Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak
Uçan Türk’ler yaza damga vurdu
Uçan Türk’ler yaza damga vurdu
TFF 3. Lig 1. Grup
TFF 3. Lig 1. Grup
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı