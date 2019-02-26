Güreşçiler 'Dan Kolov' sınavında
Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdüren güreş milli takımları, Dan Kolov...
Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdüren güreş milli takımları, Dan Kolov Turnuvası için bugün Bulgaristan'a gitti.
AYDIN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR TURNUVAYA GİDİYORUZ"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dan Kolov Turnuvası'nın Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli turnuvalardan biri olduğunu belirterek, "Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz. Ayrıca dünya şampiyonasına puan vermesi açısından da Bulgaristan'daki turnuva büyük önem taşıyor. Hedefimiz ülkemize altın madalyalarla dönmek" şeklinde konuştu.
Bu sabah toplu halde Bulgaristan'a hareket eden milli takımlar 4 Nisan'da yurda dönecek.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın başkanlığını yaptığı kafilede şu sporcular yer alıyor:
ERKEKLER:
Greko-Romen stil:
55 Kilo: Müslüm Alınlı
60 Kilo: Mustafa Sağlam
60 Kilo: Elçin Ali
60 Kilo: Ayhan Karakuş
63 Kilo: Rahman Bilici
67 Kilo: Atakan Yüksel
72 Kilo: Fevzi Topçu
72 Kilo: Yunus Özen
77 Kilo: Ali Osman Erbay
77 Kilo: Aslan Atem
82 Kilo: Mehmet Ali Küçükosman
82 Kilo: Hasan Berk Kılıç
97 Kilo: Süleyman Erbay
97 Kilo: Metehan Başar
97 Kilo: Ali Nail Aslan
Serbest Stil:
57 Kilo: Ahmet Duman
57 Kilo: Süleyman Atlı
61 Kilo: Recep Topal
61 Kilo: Münir Recep Aktaş
65 Kilo: Mehmet Emin Öğüt
65 Kilo: Selahattin Kılıçsallayan
70 Kilo: Mustafa Kaya
70 Kilo: Mehmet Karaca
74 Kilo: Yakup Gör
74 Kilo: Soner Demirtaş
79 Kilo: Muhammed Nuri Kotanoğlu
79 Kilo: Ender Coşkun
86 Kilo: Osman Göçen
86 Kilo: Selim Yaşar
86 Kilo: Fatih Erdin
92 Kilo: İbrahim Bölükbaşı
92 Kilo: Süleyman Karadeniz
97 Kilo: Fatih Yaşarlı
97 Kilo: Baki Şahin
125 Kilo: Fatih Çakıroğlu
KADINLAR:
50 Kilo: Evin Demirhan
55 Kilo: Bediha Gün
57 Kilo: Mehlika Öztürk
72 Kilo: Buse Tosun
76 Kilo: Yasemin Adar
DHA
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