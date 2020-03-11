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Güreşte dünya olimpiyat elemeleri ertelendi

İSTANBUL (AA) - Güreşte Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya...

Güreşte dünya olimpiyat elemeleri ertelendi

İSTANBUL (AA) - Güreşte Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri de ertelenmişti.

Kaynak: AA




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