Güreşte gözler olimpiyata çevrildi

ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, milli sporcuların güreşte çok başarılı olduğunu belirterek, Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı 39 altın madalyanın 29'unun milli güreşçilerden geldiğini söyledi.

Abdullah Çakmar, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandıkları biri altın 9 madalyayı ve milli güreşçilerin çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalyayı milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in kazandığını hatırlatan Çakmar, "İtalya'ya takım kaptanımız Taha Akgül, sakatlığından dolayı gidemedi. Bu büyük bir eksiklikti, çünkü takımın bel kemiği Avrupa ve dünya şampiyonumuz." diye konuştu.

Çakmar, bütün sıkletlerde madalya almak istediklerini ifade ederek, "Organizasyonda grekoromende kadınlarda altın çıkmaması bize bir baskı oluşturdu. Bir de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yakın olduğu için bütün ülkeler iyi sporcularını getirip denediler, Avrupa Şampiyonası'nda sporcularını görmek istediler. Onlara rağmen tabi bir de hakem oyunları oldu, o konuya fazla girmeyeceğim." yorumunu yaptı.

Avrupa Şampiyonası önce verimli kamp dönemleri geçirdiklerini dile getiren Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Çakmar, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken, 20 gün sonra da Macaristan'da kalifikasyonumuz var, bir koltuğa iki karpuz sığdırmayı başardık. Çünkü bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası değil, kalifikasyon da bizim için önemli. Onun için sporcular yüzde 50 Avrupa'yı yüzde 50 kalifikasyonu hedef aldı. O yüzden bu bizde stres ve baskı oluşturdu. Burada Süleyman Atlı da Soner Demirtaş da altın madalya alabilirdi. 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, özellikle benim kulüp sporcum, gerçekten çok beyefendi, mütevazı bir kişiliğe sahip, altın madalya ona nasip oldu. Ülke olarak bu madalyaya ihtiyacımız vardı."

Bu altın madalyanın, şehit olan askerler, depremzedeler, çığ felaketinde hayatını kaybedenler için geldiğini kaydeden Çakmar, "Güreşte hiç bir zaman ikincilik, üçüncülük konuşulmuyor. Tarihimize baktığımız zaman olimpiyatlarda kazandığımız 39 altın madalyanın 29'unu biz aldık, tarih altın madalyayı konuşacaktı." şeklinde görüş belirtti.

Çakmar, "Süleyman Karadeniz ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, tabi Allah'ın yardımıyla beraber altın madalya kazandı." dedi.





- Güreşte yeni hedefler





Süleyman Karadeniz'in hedeflerini yükselttiğine de değinen Çakmar, "Biz Süleyman'ı şimdi kalifikasyona da götürüyoruz, 97 kiloda kalifikasyonda güreşecek. Onun hedeflerini büyütmek istiyoruz. Bu cevher Süleyman Karadeniz'de var, teknik heyetimizle, federasyon başkanımızla biz bunu görüyoruz. Süleymanı, sadece Avrupa şampiyonu değil, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak en üst düzeye getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için kaç sporcunun vize alabileceği yönündeki soru üzerine de Çakmar, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda alt sıklette mücadele edeceğiz. Avrupa ve dünya şampiyonalarında 10 sıklet var. Şu an serbest takımda 2 sıklette olimpiyatlara vize aldık, geriye 4 sıkletimiz kaldı, bunlar için 20 gün sonra Macaristan'da kalifikasyon turnuvamız var. Avrupa Şampiyonası'ndan geldik, Rusya'ya 10 günlük kampa gidiyoruz. Oradan Macaristan'a geçeceğiz, 10 gün de orada kamptayız, akabinde bu ülkede kalifikasyonda güreşeceğiz. Biz 24 saat her zaman sporcumuzun yanındayız. Olimpiyatlarda madalyaları almak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak için gecemizi gündüzümüze katıp teknik ekibimizle beraber fedakarlık yapıyoruz. Çünkü bu ülkenin halkı gerçekten her şeyi hak ediyor."

Macaristan'da, 19-21 Mart'ta yapılacak Avrupa kalifikasyon maçlarından sonra Bulgaristan'da da bir kalifikasyon turnuvasına katılacaklarını belirten Çakmar, "Bulgaristan'da da en az 2 sıklette daha inşallah vize alarak, nasıl Türk güreşi Rio 2016'ya damga vurduysa, Tokyo 2020'ye de damga vuracak." değerlendirmesini yaptı.

Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Çünkü devlet büyüklerimizin arkamızda olması bizi başarılara götürecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA