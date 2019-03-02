Güreşte şampiyonlar belli oldu

Aydın'da düzenlenen okullar arası güreş şampiyonasında şampiyonlar belli oldu.

17-18 Yaş A Gençler Okullararası Grekoromen Güreş il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonucunda Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, 55 kilogramda Ömer Demir 2'inci, 60 kilogramda Recep Sait Ulusoy 1'inci, 67 kilogramda Nur Muhammet Danışman 1'inci 67 kilogramda Cihan Özer 2'inci, 97 kilogramda Tolga Yaren 1'inci oldu.

Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonunda yapılan 17-18 Yaş A Gençler Okullar Arası Serbest Güreş il Birinciliği Müsabakasında, Nazilli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, 57 kilogramda Ahmet Furkan Ayaydın 3'üncü, 65 kilogramda Ensar Nazlı 1'inci, 86 kilogramda Harun Öztürk 3'üncü, 86 kilogramda Kürşat Akbaş 3'üncü, 92 kilogramda Cengizhan Seymen 1'inci, 97 kilogramda Yasin Çoban 1'inci, 125 kilogramda Muhammed Ali Kaplan 1'inci oldu.

Oğuzhan Terk, Türkiye Şampiyonasına katılacak

Burdur'da yapılan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Serbest Güreş 15-16 Yaş B Gençler Grup Müsabakasında Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencisi 65 kilogramda Oğuzhan Terk Grup 3'üncüsü olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Terk, 8-9-10 Mart tarihlerin de Didim'de yapılacak olan B Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası" na katılacak.

Kaynak: İHA