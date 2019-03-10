Güreşte Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Mudanya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

38 ilden 54 takım ve 192 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci 140 puanla Tokat Turhal Güreş Sever Spor Kulübü, 2'nci ise 123 puan toplayan İstanbul İbrahim Özaydın Spor Kulübü olurken, 85 puan toplayan İstanbul Beyoğlu Belediyesi Spor Kulübü ise Türkiye 3'üncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

Yıldız Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şu şekilde:

40 Kilo 1. Zozan Akar, 2. Cansu Özer, 3. Şükran Biçer, 3. Cemile Sevgi Kapar

43 Kilo 1. Zerda Demir, 2. Zeliha Aslan, 3. Merve Nur Kökduman, 3. Sudem Gözmen

46 Klio 1. Elif Işıgın, 2. Nazar Kaya, 3. Nermin Yüce, 3. Sümeyye Yıldız

49 Kilo 1. Fatma Kazaz, 2. Sıla Aykul, 3. Bedriye Aksu, 3. Esma Akkaya

53 Kilo 1. Melda Dermekçi, 2. Çağla Yarım, 3. Senanur Birinci, 3. Emine Çakmak

57 Kilo 1. Selvi İlyasoğlu, 2. Ebru Dağbaşı, 3. Elmas Çelik,3. Esra Diren

61 Kilo 1. Derya Nur Karaduman, 2. Yağmur Aydın, 3. Şila Akın, 3. Fatmanur Karayiğit

65 Kilo 1. Nesrin Baş, 2. Ceren Tokmakçı, 3. Özlem Şimşek, 3. Meryem Sancak

69 Kilo 1. Melisa Sarıtaş, 2. Nazlıcan Yılmaz, 3. Betül Erol, 3. Ümmühan Duran

73 Kilo 1. Nazar Batır, 2. Meryem Yılmaz, 3. Nesibe Fatmanur Kaya, 3. Kader Tekin

(FOTOĞRAFLI)

DHA