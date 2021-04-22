Ünlü oyuncu Gürgen Öz'den kötü haber geldi. Peki Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

GÜRGEN ÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gürgen Öz 10 Mayıs 1978 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi.

Gürgen Öz, ortaokul ile liseyi TED Zonguldak Koleji'nde okuduktan sonra üniversite için İstanbul'a yerleşti.

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı.

Konservatuvardayken "Alman Satrancı" adlı oyununu yazdı.

Okul sonrası , bağımsız ekiplerle Yurt içi ve Yurt dışında çeşitl uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. "Bakırköy Belediye Tiyatroları" ve "Devlet Tiyatroları"nda görev aldı. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği, görev aldığı son oyun olan "Teneke"de başrolü üstlendi.

Çeşitli rollerin ardından Tv ve Sinema kariyerine başladı.2005 yılında gece yarısı showu olarak başlayıp 2007 yazında sona eren, "Televizyon Makinası" programında, Türk televizyonlarında ilk kez; Canlı yayın Doğaçlama Performanslarını gerçekleştirdi.

2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu.

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı tiyatro oyunları

Teneke : Yaşar Kemal - Bakırköy Belediy Tiyatrosu

Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Bakırköy Belediyesinin Tiyatrosu

Terk : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama

Suret : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı sinema filmleri

Zaman Makinesi 1973

Plajda

Çinliler Geliyor

Hokkabaz

Romantik Komedi

Romantik Komedi 2

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı dizi filmler

Kısmetim Otel

Aşka Sürgün

Aşk Oyunu

Avrupa Yakası

Melek

Sakarya Fırat

Aşkım Aşkım

Başrolde Aşk

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı televizyon filmleri

Havva Durumu

Kilit

GÜRGEN ÖZ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Gürgen Öz'ün koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Altuntaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği İlişki Doktoru filminde Özge Ulusoy'la kamera karşısına geçen Gürgen Öz koronavirüse yakalandı. Film çekimlerine 10 gün ara verildi."

GÜRGEN ÖZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Gürgen Öz'den henüz son durumuna ilişkin bir açıklama gelmedi. Gürgen Öz'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...