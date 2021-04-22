Vedat Milor'dan 'utandıran' itiraf!Anadolu Efes 91 - 68 Real Madrid | MAÇ SONUCUSon dakika | Emekli amirallerin yayımladığı darbe imalı bildiri soruşturmasında flaş gelişmeÜnlü oyuncu Gürgen Öz koronavirüse yakalandıGürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?4 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdiKasımpaşa 0-1 Başakşehir | MAÇ SONUCUHıncal Uluç: "Avrupa Süper Ligi projesi iğrenç bir şey"Son dakika | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisimiz varlığını ilelebet sürdürecektir
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Gürgen Öz'den kötü haber geldi. Peki Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Gürgen Öz'den kötü haber geldi. Peki Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

GÜRGEN ÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gürgen Öz  10 Mayıs 1978 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi.

Gürgen Öz, ortaokul ile liseyi TED Zonguldak Koleji'nde okuduktan sonra üniversite için İstanbul'a yerleşti.

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı.

Konservatuvardayken "Alman Satrancı" adlı oyununu yazdı.

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?

Okul sonrası , bağımsız ekiplerle Yurt içi ve Yurt dışında çeşitl uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. "Bakırköy Belediye Tiyatroları" ve "Devlet Tiyatroları"nda görev aldı. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği, görev aldığı son oyun olan "Teneke"de başrolü üstlendi.

Çeşitli rollerin ardından Tv ve Sinema kariyerine başladı.2005 yılında gece yarısı showu olarak başlayıp 2007 yazında sona eren, "Televizyon Makinası" programında, Türk televizyonlarında ilk kez; Canlı yayın Doğaçlama Performanslarını gerçekleştirdi.

2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu.

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı tiyatro oyunları

    Teneke : Yaşar Kemal - Bakırköy Belediy Tiyatrosu
    Kadınlar da Savaşı Yitirdi  : Curzio Malaparte - Bakırköy Belediyesinin Tiyatrosu
    Terk : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama
    Suret : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı sinema filmleri

    Zaman Makinesi 1973
    Plajda
    Çinliler Geliyor
    Hokkabaz
    Romantik Komedi
    Romantik Komedi 2

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı dizi filmler

    Kısmetim Otel
    Aşka Sürgün
    Aşk Oyunu
    Avrupa Yakası
    Melek
    Sakarya Fırat
    Aşkım Aşkım
    Başrolde Aşk

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı televizyon filmleri

    Havva Durumu
    Kilit

GÜRGEN ÖZ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Gürgen Öz'ün koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Gürgen Öz koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?

Altuntaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği İlişki Doktoru filminde Özge Ulusoy'la kamera karşısına geçen Gürgen Öz koronavirüse yakalandı. Film çekimlerine 10 gün ara verildi."

GÜRGEN ÖZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncu Gürgen Öz'den henüz son durumuna ilişkin bir açıklama gelmedi. Gürgen Öz'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT