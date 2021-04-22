Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi
Ünlü oyuncu Gürgen Öz'ün biyografisi merak ediliyor. Peki Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Gürgen Öz'ün biyografisi
Dizileri ve filmleriyle tanıdığımız yetenekli oyuncu Gürgen Öz'ün kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi
GÜRGEN ÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Gürgen Öz, 10 Mayıs 1978 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi.
Gürgen Öz, ortaokul ile liseyi TED Zonguldak Koleji'nde okuduktan sonra üniversite için İstanbul'a yerleşti.
İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı.
Konservatuvardayken "Alman Satrancı" adlı oyununu yazdı.
Okul sonrası , bağımsız ekiplerle Yurt içi ve Yurt dışında çeşitl uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. "Bakırköy Belediye Tiyatroları" ve "Devlet Tiyatroları"nda görev aldı. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği, görev aldığı son oyun olan "Teneke"de başrolü üstlendi.
Çeşitli rollerin ardından Tv ve Sinema kariyerine başladı.2005 yılında gece yarısı showu olarak başlayıp 2007 yazında sona eren, "Televizyon Makinası" programında, Türk televizyonlarında ilk kez; Canlı yayın Doğaçlama Performanslarını gerçekleştirdi.
2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu.
Gürgen Öz'ün oynadığı bazı tiyatro oyunları
Teneke : Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatrosu
Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - Bakırköy Belediyesinin Tiyatrosu
Terk : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama
Suret : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama
Gürgen Öz'ün oynadığı bazı sinema filmleri
Zaman Makinesi 1973
Plajda
Çinliler Geliyor
Hokkabaz
Romantik Komedi
Romantik Komedi 2
Gürgen Öz'ün oynadığı bazı dizi filmler
Kısmetim Otel
Aşka Sürgün
Aşk Oyunu
Avrupa Yakası
Melek
Sakarya Fırat
Aşkım Aşkım
Başrolde Aşk
Gürgen Öz'ün oynadığı bazı televizyon filmleri
Havva Durumu
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