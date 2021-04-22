Başörtüsünü aşağılayan sözlere "Haklısınız" diyerek destek vermişti! Seçim yaklaştıkça tutuşan Kılıçdaroğlu, şimdi 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek!23 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 23.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon dakika | 23 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuGürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisiGelinim Mutfakta 23 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu | 23 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si Öykü Karayel yine özele girdi! Eşi Can Bonomo ile yatak paylaşımı sosyal medyayı salladı! Akıllara "ürememize sebep oldu" sözü geldi!Ulak ne demek, TDK'ya göre Ulak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hadise "Kezban" ilan edildi! Son paylaşımı alay konusu olurken "Acaba yanlışlıkla mı paylaştı?" dedirtti!Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kararını açıkladı: "Sonunda müjdeyi verdi"Hüseyin Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi kim? Şarkıları nelerdir?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi

Ünlü oyuncu Gürgen Öz'ün biyografisi merak ediliyor. Peki Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Gürgen Öz'ün biyografisi

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi

Dizileri ve filmleriyle tanıdığımız yetenekli oyuncu Gürgen Öz'ün kim olduğu araştırılıyor. Bu bağlamda, Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi

GÜRGEN ÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gürgen Öz, 10 Mayıs 1978 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi.

Gürgen Öz, ortaokul ile liseyi TED Zonguldak Koleji'nde okuduktan sonra üniversite için İstanbul'a yerleşti.

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde bir yıl eğitim gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı.

Konservatuvardayken "Alman Satrancı" adlı oyununu yazdı.

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi

Okul sonrası , bağımsız ekiplerle Yurt içi ve Yurt dışında çeşitl uluslararası Tiyatro festivallerine katıldı. "Bakırköy Belediye Tiyatroları" ve "Devlet Tiyatroları"nda görev aldı. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği, görev aldığı son oyun olan "Teneke"de başrolü üstlendi.

Çeşitli rollerin ardından Tv ve Sinema kariyerine başladı.2005 yılında gece yarısı showu olarak başlayıp 2007 yazında sona eren, "Televizyon Makinası" programında, Türk televizyonlarında ilk kez; Canlı yayın Doğaçlama Performanslarını gerçekleştirdi.

2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu.

Gürgen Öz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gürgen Öz'ün biyografisi

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı tiyatro oyunları

    Teneke : Yaşar Kemal - Bakırköy Belediye Tiyatrosu
    Kadınlar da Savaşı Yitirdi  : Curzio Malaparte - Bakırköy Belediyesinin Tiyatrosu
    Terk : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama
    Suret : Onur Bayraktar - Stüdyo Drama

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı sinema filmleri

    Zaman Makinesi 1973
    Plajda
    Çinliler Geliyor
    Hokkabaz
    Romantik Komedi
    Romantik Komedi 2

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı dizi filmler

    Kısmetim Otel
    Aşka Sürgün
    Aşk Oyunu
    Avrupa Yakası
    Melek
    Sakarya Fırat
    Aşkım Aşkım
    Başrolde Aşk

Gürgen Öz'ün oynadığı bazı televizyon filmleri

    Havva Durumu
    Kilit

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT