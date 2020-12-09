Gürgen Öz'den koronavirüs aşısıyla ilgili 'çip' yorumu: ''Vurdurayım mı?''
Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımda gündemde olan koronavirüs aşısını ti'ye aldı. Koronavirüs aşısıyla gündeme gelen 'çip' iddialarıyla ilgili düşüncelerini de söyleyen Öz'ün o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
Ünlü fenomen Hakan Kakız’a hırsız şoku!
Masumlar Apartmanı'nda skandal aşk! Gülben, Naci'den hoşlanıyor
Nez saçlarını kökünden kazıttı! Yeni imajı takipçilerini şaşırttı
Katy Perry eteğini kaldırıp altındaki sırrını gün yüzüne çıkardı!
09 Aralık 2020 Çarşamba 16:46
Benzer Videolar