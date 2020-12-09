Gürgen Öz'den koronavirüs aşısıyla ilgili 'çip' yorumu: ''Vurdurayım mı?''

Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımda gündemde olan koronavirüs aşısını ti'ye aldı. Koronavirüs aşısıyla gündeme gelen 'çip' iddialarıyla ilgili düşüncelerini de söyleyen Öz'ün o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.