Gürgen Öz'den koronavirüs ile ilgili dobra paylaşım!
Başarılı komedi oyuncusu Gürgen Öz, koronavirüs sebebiyle tüm düzenin değişmesiyle ilgili manidar bir paylaşımda bulundu. Çektiği videoda "Ne oldu hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz? Etin üzerine altın döküp yiyordunuz? Bir havalar bir havalar böyle. Ne oldu? Herkes sıfırlandı" diyerek büyük beğeni aldı.
Cem Yılmaz'dan kuryelere büyük jest!
Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'yı traş etti!
Cüneyt Özdemir ile Şeyma Subaşı'nın İbiza muhabbeti medyada olay yarattı!
Ebru Akel'den Fahriye Evcen'in meydan okumasına cevap geldi
07 Nisan 2020 Salı 14:25
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT