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  3. Gürgen Öz'den koronavirüs ile ilgili dobra paylaşım!

Gürgen Öz'den koronavirüs ile ilgili dobra paylaşım!

Başarılı komedi oyuncusu Gürgen Öz, koronavirüs sebebiyle tüm düzenin değişmesiyle ilgili manidar bir paylaşımda bulundu. Çektiği videoda "Ne oldu hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz? Etin üzerine altın döküp yiyordunuz? Bir havalar bir havalar böyle. Ne oldu? Herkes sıfırlandı" diyerek büyük beğeni aldı.

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07 Nisan 2020 Salı 14:25

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