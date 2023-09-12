Gürkan: "Alt yapıyı ayağa kaldırıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Doğanşehir'de yapılan 600'lük içme suyu ana isale hattı çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin...

İhlas Haber Ajansı
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Gürkan: "Alt yapıyı ayağa kaldırıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Doğanşehir'de yapılan 600'lük içme suyu ana isale hattı çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehrin alt yapı ve üstyapı anlamında depremden dolayı büyük zarar gördüğünü ifade ederek, en kısa sürede altyapıyı ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Depremde altyapı anlamında en büyük hasarı alan Doğanşehir İlçesi'nin içme suyu hatları yenileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti Malatya İl Başkanı Av. Namık Gören ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Doğanşehir'de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, depremden hemen sonra MASKİ ekibinin alt yapıyı onarmak ve hatların işletilebilir hale getirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Doğanşehir ilçemiz için en önemli projemizdir. Su olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. İlçemizin içme suyu alt yapısını 600'lük çelik boru yeniliyoruz. İlçemizde bulunan altyapımız depremde tamamen zarar gördü. Hatlar kaymıştı, kırılmıştı. Su götürmekte zorlanıyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla hatların tamamen yenilenmesine karar verdik. Zarar gören hatların çoğunu yeniledik" dedi.

Malatya'da üst yapı ile birlikte alt yapının da çok büyük zarar gördüğünü söyleyen AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, "Doğanşehir, 6 Şubat depremlerinde en çok zarar gören ilçemizdir. Üst yapı ile birlikte alt yapımız da tamamen tahrip olmuş, zarar görmüş durumdaydı. Üst yapısıyla, alt yapısıyla şuanda külünden yeniden yapılan bir memleket görüyoruz. Bu kapsamda 23 kilometre uzunluğunda bir içme suyu isale hattımızın çalışmalarını yerinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla, sayın bakanımızla kıymetli heyetimizle birlikte inceleme fırsatı bulduk. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürümüze desteklerinden dolayı sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Doğanşehirli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Depremden sonra gecesini gündüzüne katan MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmet destanı yazdığını kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, şehrin her bölgesinin alt yapısının depremden etkilendiğini belirterek, "Bu isale hattı da tamamen yok olmuş, işletilmesi zordu. Asbest olması hasebiyle de bu kırılmalar çok daha fazla olduğundan dolayı bütün bu isale hatlarını yeniden değiştirilmesi gerekiyordu. Bir taraftan Kurucuova'nın bir taraftan Erkenek'in bir taraftan Sürgü'nün bir taraftan da şehrin diğer muhtelif yeri ile birlikte Doğanşehir'in ana isale hatlarının da değiştirilmesi gerçekleştiriliyor. Malatya'nın ana isale hattının yaklaşım 1.5 milyar lira civarında rakama tekabül ediyor. 300 milyon TL ihalesini yaptık, oradaki çalışmalar devam ediyor. Burası da yaklaşık 150 milyon TL'ye tekabül eder. 23 kilometre ana isale hattı ile beraber yeni kalıcı konutlarıyla değerlendirdiğimiz zaman burada da en az 500 kilometrelik bağlantıları ile birlikte içme suyu isale hattı çalışması gerçekleştirilecek. Bu anlamda MASKİ personelimiz bir tarafta yıkıntılardan patlayan, zarar gören hatları değiştirirken, diğer taraftan depremden mütevellit hatların değiştirilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kentin her noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Gürkan, "Altyapı, üstyapı bu hizmetlerle ilgili, çevre düzenlemelerle ilgili, sportif tesislerle ilgili, kültürel hizmetlerle ilgili, sosyal hizmetlerle ilgili hiçbir konuda en ufak bir iktifaya mahal vermeden yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalara destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimizin üyelerine, bakanlarımıza, milletvekillerimize emeği geçen bütün birimlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Doğanşehir'imize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Gürkan: "Alt yapıyı ayağa kaldırıyoruz"

Gürkan: "Alt yapıyı ayağa kaldırıyoruz"

Gürkan: "Alt yapıyı ayağa kaldırıyoruz"

Gürkan: "Alt yapıyı ayağa kaldırıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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