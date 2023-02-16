Gurkan Alver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Alver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gurkan Alver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gurkan Alver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gurkan Alver 11 Kasım 1991 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gurkan Alver Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gurkan Alver, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 16 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Gurkan Alver'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Gurkan Alver Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/gurkanalver25/
Gurkan Alver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gurkan Alver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.
Gurkan Alver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Gurkan Alver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ocak 2011 yılında İnegölspor
30 Haziran 2011 yılında Ankaragücü
29 Ağu 2016 yılında Kastamonu 1966
15 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz
8 Ocak 2017 yılında Etimesgut Bld
8 Eylül 2017 yılında Bugsaş Spor
4 Ocak 2018 yılında Ofspor
31 Ocak 2019 yılında Amed SK
16 Ağu 2019 yılında Altındağ Bld
Gurkan Alver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gurkan Alver şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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