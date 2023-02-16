Gurkan Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gurkan Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gurkan Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gurkan Arslan 3 Mayıs 1996 tarihinde Nevsehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gurkan Arslan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gurkan Arslan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gurkan Arslan'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gurkan Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gurkan Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gurkan Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gurkan Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Sandıklıspor

15 Ocak 2016 yılında Sivas Belediye

31 Ağu 2018 yılında Erbaaspor

1 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında 52 Orduspor FK

25 Ağu 2021 yılında Kahta 02 Spor

12 Ocak 2022 yılında Bursa Yıldırım

17 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

12 Ocak 2023 yılında Siirt İÖİ

Gurkan Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gurkan Arslan şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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