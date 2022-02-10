Camdaki Kız'ın Billur'u Merve Polat'ın cüretkar paylaşımı nefesleri kesti! "Aman Feride görmesin!"Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu kuruyor! Gedson'dan sonra Ekuban da tamam!Steno ne demek, TDK'ya göre Steno kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 10 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 10 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisiCem Toker kimdir? Kaç yaşında, nereli? Cem Toker'in biyografisiBioNTech aşısı olanlar dikkat! Sağlık Bakanlığı dördüncü doz aşı randevularını açtıDünya Kuklaları Tuzla’da! Festivalde çocuklar marifetlerini sergilediGamze Pamuk Ateşli kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Ajax'ta skandal üzerine skandal! Taciz iddialarından sonra bu kez tecavüz...
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi

Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi

Avukat Gürkan Çakıroğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi...

Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi

Politikyol haber sitesinde yazıları da yayımlanan hukukçu Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi...

Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi

GÜRKAN ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Totaliter Günler adında iki serilik kitabı ve çeşitli mecralarda makaleleri yayınlandı.

Halen İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır.

Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT