Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi

Politikyol haber sitesinde yazıları da yayımlanan hukukçu Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda Gürkan Çakıroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Gürkan Çakıroğlu'nun biyografisi...

GÜRKAN ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Totaliter Günler adında iki serilik kitabı ve çeşitli mecralarda makaleleri yayınlandı.

Halen İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır.