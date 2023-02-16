Gurkan Hervenik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Hervenik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gurkan Hervenik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gurkan Hervenik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gurkan Hervenik 14 Temmuz 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gurkan Hervenik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gurkan Hervenik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gurkan Hervenik'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gurkan Hervenik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gurkanhervenik/?igshid=ev264n5os9v1&fbclid=IwAR1lBXjZRKO3GtwnGQzt1ZokTaCDDNH0KdKYpE5tq1XV_7yUBiP1DX1JLH8

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Gurkan Hervenik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gurkan Hervenik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Gurkan Hervenik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gurkan Hervenik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2015 yılında Kasımpaşa Alt

10 Şubat 2016 yılında Fenerbahçe U19

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U21

18 Ocak 2018 yılında Ç. Rizespor

28 Ağu 2019 yılında Darıca GB

5 Temmuz 2022 yılında Gümüşhanespor

Gurkan Hervenik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gurkan Hervenik şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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