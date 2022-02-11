Gelinim Mutfakta 11 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 11 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor – Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bakan Nebati, Habertürk - Bloomberg TV ortak yayında konuşuyor (canlı yayın)Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSpor Toto 1. Lig: Manisa FK – Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisiATV Müge Anlı FULL izle bugün 11 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeSpor Toto 1. Lig: Ümraniyespor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İstinaf ne demek, TDK'ya göre İstinaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisi

Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisi

Deneyimli gazeteci Gürkan Zengin'in biyografisi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Gürkan Zengin'in biyografisi

Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisi

Gazeteci Gürkan Zengin'in kim olduğu araştırılıyor. 'Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar yapılıyor. İşte, Gürkan Zengin'in biyografisi...

GÜRKAN ZENGİN KİMDİR?

53 yaşındaki Gürkan Zengin, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Trabzonludur.

Gürkan Zengin, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Gazetecilik hayatına okul yıllarında (1989) TRT Haber Merkezinde Stajyer olarak başladı. 

Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisi

Gürkan Zengin çeşitli televizyonların Ankara bürolarında muhabir, editör ve haber müdürü olarak çalıştı.

1997 yılında Çiğdem Anat ile birlikte 'Son Durak' programını hazırlayıp sundu.

2000 yılında çalışmaya başladığı Cnn Türk Haber Merkezi'nde on yıl boyunca Suat Toktaş ile birlikte 'Editör' programını hazırladı.

2010 yılı sonunda kuruluş, çalışmalarını yürüten Al Jazeera Türk haber kanalının direktörlüğünde görev aldı.

Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisi

Gürkan Zengin, “Kuşatma”, “Hoca-Türk Dış Politikasında Davutoğlu Etkisi”, “Kavga- Arap Baharı’nda Türk Dış Politikası” isimli kitapları kaleme almıştır.

Gürkan Zengin, evli ve iki çocuk babasıdır.

Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT