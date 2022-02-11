Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisi
Deneyimli gazeteci Gürkan Zengin'in biyografisi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Gürkan Zengin'in biyografisi
Gazeteci Gürkan Zengin'in kim olduğu araştırılıyor. 'Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar yapılıyor. İşte, Gürkan Zengin'in biyografisi...
GÜRKAN ZENGİN KİMDİR?
53 yaşındaki Gürkan Zengin, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Trabzonludur.
Gürkan Zengin, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Gazetecilik hayatına okul yıllarında (1989) TRT Haber Merkezinde Stajyer olarak başladı.
Gürkan Zengin çeşitli televizyonların Ankara bürolarında muhabir, editör ve haber müdürü olarak çalıştı.
1997 yılında Çiğdem Anat ile birlikte 'Son Durak' programını hazırlayıp sundu.
2000 yılında çalışmaya başladığı Cnn Türk Haber Merkezi'nde on yıl boyunca Suat Toktaş ile birlikte 'Editör' programını hazırladı.
2010 yılı sonunda kuruluş, çalışmalarını yürüten Al Jazeera Türk haber kanalının direktörlüğünde görev aldı.
Gürkan Zengin, “Kuşatma”, “Hoca-Türk Dış Politikasında Davutoğlu Etkisi”, “Kavga- Arap Baharı’nda Türk Dış Politikası” isimli kitapları kaleme almıştır.
Gürkan Zengin, evli ve iki çocuk babasıdır.