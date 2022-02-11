Gürkan Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gürkan Zengin'in biyografisi

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaz faturası açıklaması: Her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Erkek erkeğe bunu yapar mı? Bursa'da bir erkeği kelepçeleyip kadın geceliği giyindirdiler! Yetmedi fotoğraflayıp şantaj yaptılar! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor!