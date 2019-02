Gürkan’dan istismar açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Değerler üzerinden insanları istismar etmeye çalışan şebekeleri dağıtacağız" dedi.

Gürkan, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Orduzu Kaldırım ve Dolamantepe Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, "Çıktığımız bu yolu, sadece hizmet olgusunun ötesinde birini Şehrül-Emin seçme veya birilerini belediye başkanı olma noktasının ötesinde düşünün. Bu bir memlekete meselesidir. Şimdiye kadar hiç oy istemedim, ilk defa bu seçimlerde oy istiyorum" ifadelerini kullandı. Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin önemli olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "31 Mart, Malatya için çok önemli. Çok güçlü bir şekilde oy almamız lazım. Kazanma olgusu değil, çok güçlü bir şekilde oy almamız lazım. Bu noktada hedefimiz yüzde yüzdür" dedi.

Konuşma dillerini çok yumuşak tutmak durumunda olduklarını dile getiren Gürkan, "Herkesi kucaklamak durumundayız. Cumhurbaşkanımızın "gönül belediyeciliği" dediği tüm bu insanların gönlüne girmeyi, girecek yolu bulmayı da biz kendi gayretimizle bulmalıyız. Bunu yaptığımız zaman Malatya'nın aradaki bu açıklık en kısa sürede kapatılacaktır. Türkiye'de önemli şehirlerden bir tanesi olacak. Tarih bize böyle bir fırsat vermiş. Dün destan yazan Battalgazi'ler, Danişmend Gazi'ler, Ali Baba'lar, Karababa'lar, Üçler, Beşler, Yediler, Hasan Gazi'ler, Hüseyin Gazi'ler, Abdulvahap Gazilerin adına şimdi sizler bir destan yazacaksınız. Allah bize bu fırsatı vermiş. Bu fırsatı tepmemeliyiz. Onun için kapı kapı gezin, ev ev gezin, bu birliktelik Türkiye'ye yayılsın, inşallah Malatya örneği de, barışın egemen olduğu Malatya siyaset anlayışını da Türkiye'ye yayalım" şeklinde konuştu.

Gürkan, önemli bir yola çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hizmetler yaptık. Yollar yapılır, doğalgaz gelir. Malatya'dan önce Eski Malatya'ya doğalgazı getirdik. Üniversite burada kuruldu. Aklınıza gelen her şey yapıldı. Bizim memleketimizde insanımızı istismar etmeye çok çalıştılar. İdeolojik, Mezhepçilik, etnik yapılar üzerinden bizi istismar etmeye çalıştılar. Geldiğimiz yerler üzerinden bizi istismar etmeye çalıştılar. Bu tabloda her görüş ve düşünceden insanlar var, hepimiz bir odadayız bundan daha büyük onur, şeref var mı, esas olan budur. Bütün yapılan o hizmetler, bunun temelini oluşturmak içindir. Onun için biz 31 Mart'ı çok önemsiyoruz. Malatya'daki bu birlik, beraberliği hem Malatya'nın tümünü kapsasın hem de Türkiye'yi kapsasın istiyoruz. En büyük proje budur."

Değerler üzerinden inanların istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini dile getiren Gürkan, "Onlar insanları, kendi kafalarına göre şark kurnazlığı yaparak senin geldiğin yeri, onun inancını, diğerinin mezhebini, öbürünün ideolojik görüşünü istismar edecek. Bunlar yetersiz, yeteneksiz, kifayetsiz adamların işidir. Dolayısıyla bu şebekeleri dağıtacağız. Bu memleketin değerleri üzerinde insanları aldatmaya çalışanlara hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Bunun yolu sandıktır. Sandıkta güçlü bir irade ortaya koyacaksınız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise "31 Mart'ta yerel seçimler yapılacak. Bu yerel seçimler, genel seçimleri etkileyen seçimler. AK Parti olarak biz her zaman, "her seçim bizim için önemlidir" diyoruz. Milletin bize vermiş olduğu karne notu her daim bizim pusulamızı çizmiştir. O yönüyle, Battalgazi'de bize desteklerinizi istiyoruz. Büyükşehirde de Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Selahattin Gürkan'a desteklerinizi istiyoruz" dedi.

Güder, Gürkan'ın 15 yıldır Battalgazi'de belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, "Sizler adına birçok hizmete imza attı. Çıtayı çok yükseltti. İnşallah bizde Rabbim nasip eder bayrağı devralırsak, o bayrağı daha ileriye götürme adına elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Güçlerimizi ve kafalarımızı birleştireceğiz. Bu millete hizmeti nasıl hızlı ve güzel bir şekilde götürebiliriz onun çabası içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

31 Mart'ın Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir seçim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"31 Mart seçimleri Selahattin Gürkan ya da Osman Güder'i ilgilendiren değil, Türkiye'yi ilgilendiren bir seçim. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli, kısaca Cumhur İttifakı diyor ki, "31 Mart'taki seçim, Türkiye'nin beka meselesidir." Çocuklarımızın ve bizlerin gelecek meselesi. Bu seçimin önemini sizlerde iyi biliyorsunuz."

Kaynak: İHA