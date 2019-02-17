Gürkan’dan siyaset modeli açıklaması

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi sakinleri tarafından coşku ile karşılandı. Coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Gürkan, "31 Mart'tan sonra Malatya modeli diye siyasette yeni bir model çıkacak" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Pütürge Seçim Bürosu'nun açılışına katılmak üzere Pütürge ilçesine gitti. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, AK Parti Doğanyol Belediye Başkan Adayı Hakan Bay ve AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük'ün katıldığı seçim bürosu açılışı öncesi Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi sakinleri tarafından coşku ile karşılandı. Burada vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Gürkan, yoğun ilgi gördü. Başkan Gürkan, Malatya'da ve Pütürge ilçesinde rekor bir oy alacaklarını belirterek, "Bugün Pütürge ilçemize geldik. Hakikaten çok coşkulu, çok güzel bir karşılama yapıldı. Hemşehrilerimle ne kadar duysam azdır. Allah hepinizden razı olsun. Bu birliktelik inşallah 31 Mart'ta sandıkta en üst seviyeye temayüz edecektir. Onun neticesinde Malatya'mıza hizmetler daha çok gelecek. Bundan böyle 31 Mart'tan sonra Malatya modeli diye siyasette yeni bir model çıkacak. Bizim yüzde yüze yakın bir oy almamız lazım. Ben Malatya'da o tabloyu görüyorum. İnşallah hemşehrilerimiz bizleri mahcup etmeyecek. Biz herkesi kucaklayacağız. Güneş gibi olacağız. Perdesini kapatmayan, gözünü kapatmayan güneşin ışığında nasıl yararlanıyorsa, bizim de hizmetlerimiz aynen öyle olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA