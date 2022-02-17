Son dakika | Merkez Bankası, şubat ayı faiz kararını açıkladı! Faizler yüzde 14'te sabit tutulduYusuf Yazıcı CSKA'da kötü başladı, Türkiye'ye geliyor!Gurklama ne demek, TDK'ya göre Gurklama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Börekçi-Dükkan Sahibi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıİBB, İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 90 ile yüzde 175 oranında zam istedi! Cumhur İttifakı fahiş zamma engel olduTOKİ evleri Kırşehir Kındam kura sonuçları tam liste! 17 Şubat Perşembe TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları! 2. Etap 496 konut sahiplerinin isimleri!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memur Ataması töreninde konuştu! "Faiz, döviz, enflasyon prangasını söküp atacağız"Dünya Kediler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? En tatlı Kediler Günü mesajlarıÇocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, kızının doktorundan gelen mesajla sarsıldı! Dünyası başına yıkıldı!Hicvetme ne demek, TDK'ya göre Hicvetme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Gurklama ne demek, TDK'ya göre Gurklama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gurklama ne demek, TDK'ya göre Gurklama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gurklama kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gurklama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gurklama nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gurklama kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gurklama ne demek, TDK'ya göre Gurklama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gurklama ne demek? Gurklama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gurklama kelimesi. Peki gurklama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gurklama nedir, gurklama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GURKLAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gurklama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gurklama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gurklamak işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT