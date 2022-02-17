Gurklama ne demek, TDK'ya göre Gurklama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gurklama ne demek? Gurklama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gurklama kelimesi. Peki gurklama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gurklama nedir, gurklama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GURKLAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gurklama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gurklama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gurklamak işi

