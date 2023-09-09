Güroymak Belediyesi güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor

Bitlis'in Güroymak Belediyesi, kurduğu güneş enerji santrali sayesinde tasarruf sağlıyor.

Daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken Güroymak Belediyesi, ilçede kurduğu güneş enerji santrali sayesinde elektrik sarfiyatının büyük bir kısmını karşılıyor. Güroymak'ta daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken belediye, kurduğu güneş enerji santralinden elde ettiği gelirle hem belediyenin masraflarını karşılıyor hem de elektrik tüketim ihtiyacını gideriyor. Güroymak Belediyesi, elektrik tüketim giderlerinin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla yaklaşık 5 ay önce 20 dönümlük alanda 978 megavatlık güneş enerjisi santrali kurdu.

Konuyla ilgili Güroymak Belediyesinden yapılan açıklamada, kendi enerjilerini karşıladıkları belirtilerek, "20 dönüm arazi üzerine kurduğumuz güneş enerji santralimiz (GES) ile 978 KWE kurulu gücünde elektrik üretimi yaparak, hayata geçirdiğimiz santralimiz ile belediye elektrik sarfiyatının büyük kısmını karşılıyoruz. Çevre dostu enerjimiz ile gelecek nesillere temiz bir doğayı miras bırakmak istiyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)