Güroymaklı öğretmenler, basketbol ve voleybol takımları Bitlis il birincisi oldu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te düzenlenen "öğretmenler kupası" turnuvasında Bitlis'in Güroymak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü basketbol ve voleybol takımları il şampiyonu oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmenler arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerin rehberliğinden yararlanmak amacıyla salon futbolu (futsal), 3X3 basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvası düzenledi. Bitlis'te düzenlenen Öğretmenler Kupası turnuvasında Bitlis'in Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü basketbol ve voleybol Öğretmen takımları il şampiyonu olurken, Malatya'da yapılacak olan Doğu Anadolu Bölgesi Finallerine katılmaya hak kazandılar. Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenler kupası turnuvasında basketbol ve voleybol takımlarında oynayan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak'la birlikte Güroymak Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar'ı ziyaret ettiler. Turnuva kapsamında Öğretmen takımı almış oldukları kupayı Sancaktutar'a hediye ettiler.

Kaynak: İHA