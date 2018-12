Gürpınar Belediyesinden çevreci hareket

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan çöp konteynerlerini kaldırıp yerlerine belli noktalara koku yapmayan ve estetiği ön planda olan gömmeli çöp istasyonları kurdu.

Gürpınar Belediyesi'nin ilçe merkezinde başlattığı modern ve temiz Gürpınar vizyonlu hizmet anlayışı tüm hızıyla devam ederken, çevrecilik ve temizlik anlamında Van'da bir ilki gerçekleştirdi. Eski tarz çöp konteynerlerinin çevreye verdiği pis koku ve görüntü kirliliği nedeniyle Gürpınar Belediyesi Van'da bir ilki gerçekleştirerek yüzde yüz yerli üretim olan ve eski çöp konteynırlarından daha kullanışlı, hijyenik ve estetik çöp istasyonları kurulumunu tamamladı. Gürpınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 10 noktaya her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine ve sahip yer altı çöp istasyonlarının açılışına Gürpınar Kaymakamı ve Gürpınar Belediyesi Başkan Vekili Osman Doğramacı ve vatandaşlar katıldı. Çöp istasyonunun tanıtımını yapan firma yetkilileri, sistemin Van'da bir ilk olduğunu ve bu sistemin Gürpınar sayesinde bir çok il ve ilçede yaygınlaşacağını belirtti. Sistemin her açıdan avantajlı olduğunu belirten firma yetkilisi, bu çöp sisteminin hijyenik, estetik ve daha tasarruflu olduğunu ifade etti. Yüzde yüz yerli üretim olan bu sistemi Gürpınar'a kazandıran Gürpınar Kaymakamı ve Gürpınar Belediyesi Başkan Vekili Osman Doğramacı, Gürpınar'ı güzelleştirdiklerini, bunu yaparken de daha güzel ve daha temiz bir Gürpınar istediklerini söyleyerek, "İlçemize bu tür modern projeleri kazandırmaya devam edeceğiz. İlçemizin genel görünümünü değiştirdik. Yaşamın her alanında hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Gürpınar'ı daha yaşanılır, daha güzel bir kent yapma gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın da duyarlılık gösterip bu tür proje ve yatırımlara sahip çıkması gerekiyor. Allah daha nice güzel işler yapmayı nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA