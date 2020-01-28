Gürpınar Belediyesinin yardım kamyonu yola çıktı

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan 1 kamyon yardım malzemesi yola çıktı.

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla Gürpınar İyilik Merkezi (GİMER) kapsamında yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası kapsamında tek yürek olan Gürpınar halkı, kısa süre içerisinde battaniyeler, ısıtıcılar, gıda ve deprem bölgesinde ihtiyaç olabilecek birçok ürün topladı. Toplanan ürünler Elazığ ve Malatya'da bulunan depremzedelere ulaştırılmak üzere Gürpınar Belediyesi hizmet binası önünden dualar eşliğinde yola çıktı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından devletin, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin depremzedelere yardım için hızlı bir şekilde harekete geçtiğini söyledi. Gürpınar Belediyesi olarak depremzede vatandaşların yanında olmak için ilçede yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Başkan Tanış, "Depremin hemen ardından Gürpınar İyilik Merkezimize (GİMER) yardımlar gelmeye başladı. Gürpınar halkı kısa süre içerisinde kampanyaya destek verdi. Vatandaşlarımızın bu duyarlılığı karşısında büyük mutluluk duyduk. Vatandaşlarımızın bu emanetlerini, dualarını ve selamlarını deprem bölgesindeki insanlarımıza iletmek için kamyonumuz yola çıktı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA