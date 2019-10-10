Gürpınar’da parke çalışmaları devam ediyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından mahallelerdeki sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belirlenen program üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler; Parmakkapı, Cevizalan, Elaçmaz ve Koyunyatağı mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla gerçekleştirilen kilitli parke çalışmasında kırsal mahalle içindeki tüm yollarda kilitli parke döşenirken, vatandaşların kış aylarında çamurdan kurtulması, yazın da toz oluşumunun engellenmesi amaçlanıyor.

Koyunyatağı Mahallesi okullar bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tanış, "Belediyemizce başlattığımız kilitli parke taşı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile kırsal mahallelerimiz daha modern bir hale kavuşacak. Sezon başında başladığımız 114 bin metrekarelik kilitli parke taşı yapımı bitmek üzere. Allah'ın izniyle kış gelmeden bu yıl planladığımız çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA