Gürpınar’da şiir dinletisi

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Gürpınar Kültür Merkezinde yapılan programa İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, Gürpınar Anadolu Lisesi Müdürü Hurşit Kara, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı. İzleyenlere doyumsuz anlar yaşatan şiir dinletisi; saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin fon müziği eşliğinde birbirinden güzel şiirlerin okunması ile devam eden program, yine öğrenciler tarafından canlı müzik eşliğinde türkülerin seslendirilmesiyle devam etti.

Müzik öğretmeni Şehriban Akdemir öncülüğünde koru halinde söylenen halk müziği şarkılarıyla program son buldu.

Geleneksel hale getirdikleri şiir dinletesi ilgili konuşan Gürpınar Anadolu Lisesi Müdürü Hurşit Kara, "Gürpınar Anadolu Lisesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğiz ile Gürpınar'da yaşayan halka ve öğrencilere sanatı sevdirmek, öğrencilerin sanatsal ve farklı yeteneklerini ortaya çıkartmaktır için çalışıyoruz. Bunun içinde Gürpınar Anadolu Lisesi ailesi olarak bu tür sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere ve çalışmalara büyük önem veriyoruz. Kaymakamız Osman Doğramacı'nın sanatsal ve kültürel faaliyetleri önemsemesi ve bu tür etkinliklere olan desteklerinde dolayı teşekkür ederim. Okullarda olmazsa olmazlardan biride bu tür sanatsal etkinliklerdir. Okullarda yapılan bu tür etkinlikler başarı oranına önemli bir etken oluşturmaktadır. Bu şiir dinletisi etkinliğimizi geleneksel hale getirdik. Bundan sonrada devam etmesi temennisi ile emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA