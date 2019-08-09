Gürpınar’da ücretsiz Wİ-Fİ dönemi

Van'ın Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi 1. Dönem ilk toplantısını, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Burada gençlerle bir araya gelen Başkan Tanış, ücretsiz Wİ-Fİ sisteminin bugün itibariyle ilçe merkezi ve Güzelsu Mahallesi'nde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Gürpınar Belediyesi yeni dönemde hayata geçirdiği gençlik meclisi ile 63 mahalleden gelen gençleri, karar alma sürecine katılmalarını amaçlıyor.

Bu kapsamda ilki Gürpınar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da katıldı.

Burada konuşan Başkan Tanış, gençlerle bir arada olmanın memnuniyetini yaşadığını belirtti. Başkan Tanış, "Bugün ilçemizin ilk gençlik meclisi toplantısını gerçekleştiriyoruz. Amacımız meclis aracılığıyla gençlerimizi iyiye, güzele ve bilimsel çalışmalara yönlendirerek geleceğe sağlam adımlar atmalarını sağlamak. Gençlerimizle burada daha güzel bir Gürpınar'ın inşası için fikir alışverişinde bulunurken aynı zamanda mahallelerinde olan tüm sorunlar masaya yatırılacak. Vatandaşlarımızla olan gönül bağımızı bu tür projelerle artıracağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Gürpınar'da yeni bir sayfa açıldığını kaydeden Başkan Tanış, şu ifadelere yer verdi:

"Açılan yeni sayfayla Gürpınar'da gönül ve hizmet belediyeciliği göreve başladı. Kısa süre içerisinde önemli çalışmalara imza attık. Seçimden önce söz verdiğimiz projeler var, bunlar için uğraşıyor, yerine getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tekstilkent, su fabrikası, Hoşap Mahallemizin yeni yapılaşma süreci şu an masamızda olan önemli çalışmalarımız arasında. Allah'ın izniyle bunlarında hayata geçmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Gürpınar Belediyesinden gençlere bayram hediyesi

Seçim döneminde gençlerle sık sık bir araya gelip ücretsiz Wİ-Fİ için söz veren Başkan Tanış, "Bugün itibariyle ilçe merkezimiz ve Güzelsu Mahallemiz ücretsiz Wİ-Fİ ile buluşuyor. Altyapı sorunumuz olmasına rağmen GSM operatörleriyle teknik konularda mutabakata vardık. Bu sayede altyapısı olmayan Gürpınar'a şu an fiber kablo sistemini getirdik. Gürpınar merkezde 7, Güzelsu Mahallesi'nde ise 6 noktada ücretsiz internet hizmeti sağlayacağız. Teknolojinin tüm imkanlarını Gürpınarlıların hizmetine sunmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda Wİ-Fİ hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların TC kimlik numaraları ile sisteme kaydolmaları gerekiyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar Gürpınar Belediyesi tarafından verilen ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecekler" diye konuştu.

Kaynak: İHA