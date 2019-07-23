Gurs Vadisinin sokaklarından lağım akıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeşilliği, dere yatağındaki serin suyu ve şelaleleri ile yerel halkın dinlenmek için uğrak noktalarında biri olan Gurs Vadisi'nin Yüceli Mahallesinde kanalizasyon sistemi olmaması nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor.

Kızıltepe ilçesinin doğal güzellikleriyle dolu saklı cenneti olarak nitelenen Gurs Vadisinin en büyük mahallelerinden biri olan Yüceli Mahallesinde kanalizasyon sistemi olmaması nedeniyle vatandaşlar zor günler yaşıyor. Mahallenin tüm sokaklarını saran ve su oluklarından akan lağım sularının içinde oynayan çocuklar ise kendilerini bekleyen tehlikenin farkında olmadan oyun alanı olmadığı için ellerine aldıkları tahta parçalarıyla lağım suları içinde oynamak zorunda kalıyor.

Yıllardır Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe Belediyesi ve yerel yöneticilerin sorunlarına duyarsız kaldığını dile getiren mahalle sakinleri, çocukların mahalleyi saran lağım suları içerisinde oynadıkları için sürekli hastaneye enfeksiyon nedeniyle götürdüklerini söyledi. Siyasilerin seçim dönemlerinde verdikleri vaatleri yerine getirmediğini belirten mahalle sakinleri kendi aralarında topladıkları paralarla lağım sularının bir yerde toplanması için depo yaptıklarını ifade ederek ilerde oluşacak gaz ile başka bir tehlikenin de kapıda olduğunu dile getirdi.

"Başvurduğumuz merciler duyarsız kaldı"

300 haneli mahallede yıllardır altyapı sorunu olmasına rağmen muhatap bulmadıklarını aktaran mahalle sakinlerinden Sedat Örnek, "Hiçbir yerel yönetici altyapımıza destek vermedi. Mahallenin altyapısını yapmıyorlar. Akan suların hepsi tuvaletlerden gelen pis sudur. Lağım pisliğidir. Bu suyun gideri yok. Yani bu su dönüp dolaşıp aynı yerde birikiyor. En son dereye iniyor. Çocuklarımız burada oynadıkları için enfeksiyon kapma sıkıntısı olabilir. Kokudan geçemiyoruz. Mahalle 300 hane. Gereken mercilere de başvurduk hepsi kayıtsız kaldı. Büyükşehir olmadan önce 4 dönem yerel belediye vardı. Mardin Büyükşehir olmadan önce. 4 dönem zarfında hiçbir şey yapılmadı. Sürekli belediyeye ödenek geliyordu kimse müdahale etmedi. Belediye başkanı olsun, şimdi ki mevcut muhtar olsun eskileri olsun hiç kimse hiçbir şey yapamıyor" diye konuştu.

Çocukların sürekli hastalandığını söyleyen Örnek, "Acil olarak altyapımızın yapılmasını istiyoruz. Devletimizden destek istiyoruz. Çocukların rahat oynayabilmesi için oyun alanları bile yok. Çocuklar sürekli hastalanıyor. Ateş oluyor, boğazları ağrıyor. Genelde gidiyoruz doktorlar enfeksiyon, boğaz iltihapları diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz"

Sokaklarda akan lağım sularının toplanması için kendi imkanlarıyla depo yaptıklarını ve deponun büyük bir tehlike oluşturduğunun farkında olduklarını belirten Örnek, "Kendi imkanlarımız ile bir depo yaptık. Gaz sıkışmasıyla patlayabilir. O da bizim için bir zarardır. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Tüm seçilmişler, tüm siyasi partiler A-B partisi önemli değil, hepsi buraya gelip yalandan vaat verip gidiyor. Hiç kimse hiçbir konuda bize destek vermiyor. Bizi yalnız bırakıyorlar. Depoyu kendi imkanlarımızla yaptık. Her bir haneden belirli paralar toplandı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yerel yöneticilerinin denetlenmesi için yardım istediklerini ifade eden Örnek, "Buradaki bütün mercilere akrabalarımız başvurdu. Yüzde 90-95'i kayıtsız kaldı. Yerel yöneticileri, siyasileri bir seçim gününde görüyoruz. Onun dışında hiçbir zaman görmüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan destek istiyoruz. Günde 4-5 çocuk bizim mahalleden hastaneye gidiyorlar. Şikayetleri hep enfeksiyondur. İleri de bu çocukların sağlığı için büyük bir tehdit oluşturabilir. Büyük hastalıklara da sebep olabilir. Enfeksiyon tehlikeli bir hastalıktır. Kendimizden ziyade küçük çocukları düşünüyoruz" dedi.

"Çocuklarımızı hastaneye götürmekten bıktık"

Mahallenin turistik bir bölge olduğuna dikkat çeken mahalle sakinlerinden Zeynettin Örnek ise, "Seçim zamanlarında yerel yönetimler gelip vaatlerinde bulunuyorlar. Seçimlerden sonra hiç buraya geldiklerini görmedik. Bizim mahallemizin sorunu altyapı sorunudur. Bu sorunun giderilmesi için yetkililerimizden yardım istiyoruz. Her gün çocuklarımızı hastaneye götürmekten bıktık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA