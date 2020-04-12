Gürsu Vefâ Ekibi vatandaşın yanında

Korona virüs salgını sebebiyle alınan iki günlük sokağa çıkma yasağında, Gürsu Vefâ Ekibi Gürsulular'ın ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırıyor.

Gürsu Kaymakamlığı ve Gürsu Belediyesi personellerinden oluşan Vefâ Ekibi, iki günlük sokağa çıkma yasağında da vatandaşların taleplerini karşılıyor. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Alınan bütün tedbirleri bizlerin sağlığını korumak maksadıyla planlayan devletimizin eli olan ekiplerimiz, ekmek, ilaç v.b acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini evlerine ulaştırıyor. Hepimizin sağlığı için evlerimizde kalmayı sürdürelim, inşallah bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız" dedi.

Vefâ Ekibi, vatandaşların mağdur olmaması için, vatandaşlardan gelen talepleri evlerine kadar ulaştırarak yardımcı oluyor.

Kaynak: İHA