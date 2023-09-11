Gürsu’da fark oluşturan sıfır atık hareketi

Gürsu Belediyesi'nin Sıfır Atık Hareketi'ne katkı sağlamak için ilçe genelinde geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği "Geri Dönüşüm Evde...

İhlas Haber Ajansı
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Gürsu’da fark oluşturan sıfır atık hareketi

Gürsu Belediyesi'nin Sıfır Atık Hareketi'ne katkı sağlamak için ilçe genelinde geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlediği "Geri Dönüşüm Evde Başlar" kampanyasının yeni dönemi başladı. Kampanya ile "Sıfır Atık Hareketi'ne katılım sağlayan hane sayısında 16 kat artış sağlandı.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü organizasyonuna ilerleyen "Geri Dönüşüm Evde Başlar" kampanyası ile ilçede en çok atığı toplayan vatandaşlara birbirinden özel hediyeler verdiği etkinlikte vatandaşları ağırladı. 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında mahallesinden geçen ambalaj atığı toplama aracına en çok atık teslim eden ve kayıt altına aldıran vatandaşlara birbirinden güzel hediyeler takdim edildi. Özellikle ev kadınlarının ve çocukların ilgi gösterdiği atık toplama kampanyasında kazananlar bisikletten, akıllı saaate, futbol topundan scootera ve tablete kadar bir çok hediye verildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık dereceye giren vatandaşları tebrik edip kutladı. Kendisinin de evinde kampanyaya destek verdiğini söyleyen Başkan Işık, "Kampanyamızla ilçemizde bir farkındalık oluşturarak işe başladık, şimdi ise en çok atık toplayanları ödüllendiriyoruz. Geldiğimiz noktada 1 Ocak 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında "Geri Dönüşüm Evde Başlar" sloganıyla başlatılan kampanyayla 2 bin 517,23 kilogram sera gazı salınımı engellenirken, 168,40 adet ağaç kesilmesi önlendi. 129 bin 721,34 kwh enerji tasarrufu sağlanırken 65 metreküp depolama alanı kazancı sağlandı. 249,91 varil petrol kazancı sağlandı. Atık pillerin ayrı toplanması ise 23 bin 912 metreküp toprağın kirletilmesi önlenmiş oldu. Bu yaklaşık 3,5 futbol sahası büyüklüğündeki toprak alan kadar ediyor. Yani sonuçlar harika. Tüm hemşehrilerimizi kampanyaya daha yoğun destek vermeye bekliyorum" dedi.

Gürsu’da fark oluşturan sıfır atık hareketi

Gürsu’da fark oluşturan sıfır atık hareketi

Gürsu’da fark oluşturan sıfır atık hareketi

Gürsu’da fark oluşturan sıfır atık hareketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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