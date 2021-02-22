Gürültü ihbarı yapıldı! Polisi gören yabancı uyruklu şahıslar camdan atladı

Sancaktepe ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan 4 Afgan uyruklu vatandaş, yaptıkları fazla ses nedeniyle polise şikayet edildi. Ekiplerin kapıya gelmesiyle panikleyen vatandaş, camdan aşağı atladı.

Sancaktepe İnönü Mahallesi Minber Sokak'ta saat 04.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre bir apartmanın ilk katında oturan Afgan uyruklu 4 şahıs daire içerisinde çıkardıkları fazla ses sonrası apartman sakinleri tarafından polis ekiplerine şikayet edildi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören Afganistan asıllı 4 şahıs evin camından aşağı atladı. Apartmanın ilk katından atlayan 4 Afgan şahıstan 2'si atlamanın etkisiyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.